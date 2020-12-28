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В Киеве появился памятник защитной маске: в сети показали фото

В Киеве появился памятник защитной маске: в сети показали фото
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф Фото: facebook

На фоне пандемии коронавируса в Украине в Киеве появился памятник одному из средств индивидуальной защиты, а именно - маске.

Об этом сообщил украинский журналист Клим Братковский в Фейсбук.

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Он также поделился фото памятника.

"Закрывайтесь маской, а не в себе", - такой слоган у нового памятника в столице Украины.

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Стоит отметить, что ранее вирусолог Надежда Жолобак объяснила, почему не нужно носить маску в минусовую температуру.

В то же время за прошедшие сутки в Украине зафиксировали только 4 385 новых случаев коронавируса. Такого показателя (меньше 5 000) небыло уже как два месяца.

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Киев, Украина, Маска.

Автор:

Телеграф
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