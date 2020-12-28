В Киеве появился памятник защитной маске: в сети показали фото

На фоне пандемии коронавируса в Украине в Киеве появился памятник одному из средств индивидуальной защиты, а именно - маске.
Об этом сообщил украинский журналист Клим Братковский в Фейсбук.
Он также поделился фото памятника.
"Закрывайтесь маской, а не в себе", - такой слоган у нового памятника в столице Украины.
Стоит отметить, что ранее вирусолог Надежда Жолобак объяснила, почему не нужно носить маску в минусовую температуру.
В то же время за прошедшие сутки в Украине зафиксировали только 4 385 новых случаев коронавируса. Такого показателя (меньше 5 000) небыло уже как два месяца.