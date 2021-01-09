Скачать
Суббота, 09.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным
Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным
"Судная ночь". В сети массово блокируют аккаунты Трампа и его сторонников
"Судная ночь". В сети массово блокируют аккаунты Трампа и его сторонников
Сразу в ряде областей резко ухудшилась погода: где опасно на дорогах и будут осадки
Сразу в ряде областей резко ухудшилась погода: где опасно на дорогах и будут осадки
В Украине уменьшилось число новых случаев коронавируса, но у половины больных тяжелая форма
В Украине уменьшилось число новых случаев коронавируса, но у половины больных тяжелая форма

Прояснилась дальнейшая судьба ребенка, выброшенного матерью из окна в Киеве

Прояснилась дальнейшая судьба ребенка, выброшенного матерью из окна в Киеве
08:35 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Мальчик Андрей, которого ранее, в среду, 6 января мать выбросила из окна многоэтажки уже идет на поправку.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

При этом, в клиие Охматдет мальчик обеспечен всем необходимым. Несмотря на то, что помощь на лечение не нужна, доброжелатели все-таки закупили мадикаментов для пострадавшего.

Что сейчас с ребенком, которого мать выбросила из окна на Ватутина в Киеве

Навещать Андрея пока нельзя, но с ним будет только родственница и то только после теста на коронавирус.

Стоит отметить, что ранее, 8 января в сети также поделилиь информацией о состоянии мальчика.

Напомним, что соседи женщины рассказали, что та в последнее время вела себя неадекватно и даже не понимала, где она находится.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На лыжных курортах нет коронавируса? Зеленский разозлил украинцев фото без маски на отдыхе
02 Добкин назвал причину ссоры с Кернесом: "Он отнекивался, но я попал в яблочко"
03 "Ибо не**й". Запрет средств защиты и контрацепции в Украине обескуражил сеть
04 Свободная от локдауна территория? Толпы проигнорировали карантинные запреты в Киеве (фото, видео)
05 Под Норильском лавина накрыла горнолыжную базу: под снегом могут быть дети (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики отличились наглыми провокациями на Донбассе: детали
Боевики отличились наглыми провокациями на Донбассе: детали
Россия превратила Крым в военную базу, и не планирует останавливаться
Россия превратила Крым в военную базу, и не планирует останавливаться
Погибли женщина с ребенком, еще двоих ищут в завалах: под Норильском нашли виновных в трагедии
Погибли женщина с ребенком, еще двоих ищут в завалах: под Норильском нашли виновных в трагедии
Рискнула всем в 50 лет и обрела счастье: история успеха женщины, сбежавшей от проблем к океану
Рискнула всем в 50 лет и обрела счастье: история успеха женщины, сбежавшей от проблем к океану
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь