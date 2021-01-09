Прояснилась дальнейшая судьба ребенка, выброшенного матерью из окна в Киеве

Мальчик Андрей, которого ранее, в среду, 6 января мать выбросила из окна многоэтажки уже идет на поправку.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

При этом, в клиие Охматдет мальчик обеспечен всем необходимым. Несмотря на то, что помощь на лечение не нужна, доброжелатели все-таки закупили мадикаментов для пострадавшего.

Навещать Андрея пока нельзя, но с ним будет только родственница и то только после теста на коронавирус.

Стоит отметить, что ранее, 8 января в сети также поделилиь информацией о состоянии мальчика.

Напомним, что соседи женщины рассказали, что та в последнее время вела себя неадекватно и даже не понимала, где она находится.