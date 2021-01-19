Экс-помощник нардепа "помогал" трудоустроиться в Офис президента, но попался: в ГБР озвучили цену вопроса (фото, видео)

Государственное бюро расследований задержало бывшего помощника нардепа, который пообещал трудоустроить свою жертву в Офис президента. За свою помощь он просил немного-немало 200 тысяч долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Афериста задержали в тот момент, когда "соискатель" передавал ему первый транш "благодарности" в размере 100 тысяч долларов.

Фигуранту, которого на данный момент подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", ранее на взятке детективам НАБУ попались нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко и его помощник Иван Фищенко. В ходе расследования НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. Кроме того, известно, что часть средств предназначалась самому нардепу. Юрченко даже пришлось покинуть фракцию "Слуга народа", хотя и он, и Фищенко отрицали свою вину. 21 сентября Юрченко арестовали с правом внесения залога в размере 3 миллионов гривен. Позже Юрченко вышел на свободу.