Могли поджечь: Венедиктова рассказала новые подробности о пожаре в хосписе с множеством жертв в Харькове

Генеральный прокурор Украина Ирина Венедиктова уточнила, что на данный момент рассматриваются три версии причин смертельного пожара в доме престарелых в Харькове, где погибли 15 человек.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

На данный момент не исключается, что дом престарелых могли поджечь. Еще две версии – короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем в быту и с электроприборами.

Венедиктова уточнила, что на данный момент задержаны четыре человека. Помимо арендатора, хозяина здания и администратора хосписа о задержании которых сообщалось ранее, также задержана супруга арендатора - директор частного предприятия. Она фактически руководила учреждением.

По словам генпрокурора, стоимость пребывания в пансионате "Золотое время" оценивалось в среднем в 15 000 гривен.

Как сообщалось, ранее стало известно, как выглядел дом престарелых в Харькове до пожара.

Подробнее о пожаре, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.