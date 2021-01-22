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Могли поджечь: Венедиктова рассказала новые подробности о пожаре в хосписе с множеством жертв в Харькове

Могли поджечь: Венедиктова рассказала новые подробности о пожаре в хосписе с множеством жертв в Харькове
09:49 Сегодня Телеграф фото: Ирина Венедиктова/Facebook

Генеральный прокурор Украина Ирина Венедиктова уточнила, что на данный момент рассматриваются три версии причин смертельного пожара в доме престарелых в Харькове, где погибли 15 человек.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

На данный момент не исключается, что дом престарелых могли поджечь. Еще две версии – короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем в быту и с электроприборами.

Венедиктова уточнила, что на данный момент задержаны четыре человека. Помимо арендатора, хозяина здания и администратора хосписа о задержании которых сообщалось ранее, также задержана супруга арендатора - директор частного предприятия. Она фактически руководила учреждением.

По словам генпрокурора, стоимость пребывания в пансионате "Золотое время" оценивалось в среднем в 15 000 гривен.

Как сообщалось, ранее стало известно, как выглядел дом престарелых в Харькове до пожара.

Подробнее о пожаре, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Пожары, Харьков, Фото, Дом престарелых, Ирина Венедиктова.
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