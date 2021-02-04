В Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП: "скорая" откачивает людей (фото)

Поздним вечером, 4 февраля, в Харькове произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Труха Харьков".

"Лютейший разьебинго на перекрестке Клочковской и 23 Августа. Ауди Q5 за рулем бухое тело (номер АХ 2756 КВ), уничтожил в хлам шкоду и еще припаркованный гольф", - пишут в Telegram-канале.

Судя по кадрам, автомобиль разнесло вдребезги. При чем, автомобиль разнесло вдребезги настолько, что его вряд ли удастся восстановить.

По сообщениям Telegram-канала, в аварии точно есть пострадавшие, поскольку "в скорой откачивают людей".

Как сообщал "Телеграф", 31 января в Обуховском районе на автодороге "Киев-Обухов" произошло ДТП: между собой столкнулись два Renault, в результате чего один из водителей был доставлен в больницу, а второй, гражданин Турции, погиб в машине скорой помощи.

Также в понедельник, 1 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшим.