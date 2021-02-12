Стало известно имя второго защитника Украины, погибшего накануне на Донбассе (фото)

Вечером в четверг, 11 февраля, на Донбассе вместе с погибшим от пули снайпера боевиков под Зайцево Александром Глушко в один день погиб и 25-летний Владислав Лященко.

Об этом сообщается на странице 28-й ОМБр в Facebook.

"С болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего собрата. Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводному опорному пункту", - говорится в сообщении.

Уточняется, что молодой военный погиб во время пулеметного обстрела боевиков в районе Новомихайловки.

Как сообщалось, 25 января на Донбассе снайпер боевиков группировки ЛНР тяжело ранил украинского военного.

А 21 января стало известно о смерти бойца ВСУ, которого застрелил вражеский снайпер в зоне проведения боевых действий на Донбассе.