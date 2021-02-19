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Скандал с избиением детей у стоматолога в Ровно: полицейские нашли "беглянку"

Скандал с избиением детей у стоматолога в Ровно: полицейские нашли "беглянку"
Обновлено 08:58 Сегодня Телеграф

Полицейским удалось определить местонахождение стоматолога Инны Кравчук, которая попала в скандал с избиением детей в своем частном кабинете во время приема.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Работники полиции обнаружили врача в частном доме, где последняя зарегистрирована, однако по-прежнему не проживала. Дознаватели вручили ей уведомление о подозрении", - говорится в сообщении.

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По данным полиции, на данный момент никаких показаний оскандалившийся стоматолог не дает.

Напомним, ранее полицейским не удалось определить местонахождение Инны Кравчук, и они вручили уведомление о подозрении отцу дантиста.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что если вину врача докажут, стоматологу грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. В общей сложности заявления об избиениях написали родители пятерых детей.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Дети, Полиция, Инна Кравчук, Избиения.
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