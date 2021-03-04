На Харьковщине мужчина держал в рабстве семь человек (фото)

На Харьковщине, мужчина держал у себя дома семерых человек и насильно заставлял их работать.

Об этом сообщили в Харьковском отделении полиции.

Согласно предоставленным данным, мужчина снял дом в селе Чернеччина Краснокутского район и нашел людей из социально незащищенных слоев населения: бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, нарко- и алкозависимых лиц, далее он поселил их в доме и начал эксплуатировать на территории Харьковской области.

Обвиняемый следил за порядком и проводил беседы с удерживаемыми лицами.

Во время обыска полицией были обнаружены 7 человек (2 женщины и 5 мужчин), которые принуждались к труду, в частности незаконной вырубки леса. Люди проживали в условиях полной антисанитарии и не получали зарплату.

Согласно данным полиции, после подсчета количество незаконно срубленных деревьев в селе Шубы Богодуховского района равнялось 192 штукам.

Также на съемном доме были найдены записи доходов от продажи леса, а также паспорта, медкнижки, и трудовые книжки, и другие документы.

На данный момент незаконно удерживаемых людей содержат в Харьковском городском центре реинтеграции бездомных. Их полные данные выясняют.

62-летнему мужчине, который удерживал этих людей грозит до 12 лет тюрьмы и, возможно конфискация имущества.

Фото с места событий:

Стоит напомнить, что ранее, 3 марта вблизи Одессы, в Черноморске, мужчина избил до смерти свою жену из-за отсутствия еды в холодильнике.