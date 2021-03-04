На Харьковщине мужчина держал в рабстве семь человек (фото)

На Харьковщине, мужчина держал у себя дома семерых человек и насильно заставлял их работать.
Об этом сообщили в Харьковском отделении полиции.
Согласно предоставленным данным, мужчина снял дом в селе Чернеччина Краснокутского район и нашел людей из социально незащищенных слоев населения: бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, нарко- и алкозависимых лиц, далее он поселил их в доме и начал эксплуатировать на территории Харьковской области.
Обвиняемый следил за порядком и проводил беседы с удерживаемыми лицами.
Во время обыска полицией были обнаружены 7 человек (2 женщины и 5 мужчин), которые принуждались к труду, в частности незаконной вырубки леса. Люди проживали в условиях полной антисанитарии и не получали зарплату.
Согласно данным полиции, после подсчета количество незаконно срубленных деревьев в селе Шубы Богодуховского района равнялось 192 штукам.
Также на съемном доме были найдены записи доходов от продажи леса, а также паспорта, медкнижки, и трудовые книжки, и другие документы.
На данный момент незаконно удерживаемых людей содержат в Харьковском городском центре реинтеграции бездомных. Их полные данные выясняют.
62-летнему мужчине, который удерживал этих людей грозит до 12 лет тюрьмы и, возможно конфискация имущества.
Фото с места событий:
Стоит напомнить, что ранее, 3 марта вблизи Одессы, в Черноморске, мужчина избил до смерти свою жену из-за отсутствия еды в холодильнике.