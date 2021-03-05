Кравчук попал "в игнор" из-за своей позиции по срыву боевиками перемирия на Донбассе

Члены Трехсторонней контактной группы (ТКГ) проигнорировали протест на срыв перемирия боевиков на Донбассе главы украинской делегации в переговорном процессе Леонида Кравчука, который ранее называл эту провокацию группировки ДНР попыткой эскалации военного конфликта на Донбассе.

Об этом сам глава ТКГ рассказал в комментарии Telegram-каналу "PavlovskyNews".

Кравчук признался, что заседание группы он начал с осуждения разрешения боевиков открывать огонь "с целью защиты населения от украинского террора". Но, по его словам, никакой реакции на его протест не последовало, участники заседания промолчали и перешли к вопросам, заявленных в повестке заседания.

Кроме того, Кравчук считает исключительно субъективным мнение члена ТКГ, журналиста Сергея Гармаша о давлении со стороны посла ОБСЕ Пьера Мореля на Украину в вопросе мирного плана по ОРДЛО.

Отметим, что в ТКГ сообщили, что в пятницу, 5 марта, в результате обстрелов боевиков в районе Марьинки получил ранения военнослужащий ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что боевики группировки "ДНР" собираются ввести пропускной режим на КПВВ со стороны оккупированного Донбасса.