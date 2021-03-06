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Без отца остались двое маленьких детей: появились фамилия и фото погибшего полицейского в ДТП под Одессой

Без отца остались двое маленьких детей: появились фамилия и фото погибшего полицейского в ДТП под Одессой
Обновлено 15:04 Сегодня Телеграф

В результате аварии с участием автомобиля патрульных на трассе "Киев-Одесса" неподалеку от поселка Дачное в пятницу, 5 марта, погиб 32-летний старший лейтенант полиции, сотрудник Могилев-Подольского райотдела полиции Винницкой области Александр Парфонов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области, публикуя фото погибшего.

"Коллектив полиции Винницкой глубоко скорбит по поводу гибели полицейского и выражает искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.

Появилось видео момента, как патрульная полиция угодила в смертельную аварию под Одессой

Погибший в ДТП с патрульными под Одессой Александр Парфонов

Уточняется, что лейтенант попал в аварию 5 марта, находясь "вне службы". Как рассказали в полиции, у Парфонова двое детей, которые остались без отца.

Авария с патрульными под Одессой: стало известно, кем был погибший и состояние пострадавших

Как узнала "Думская", погибший полицейский с семьей проживал в Ямполе.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что скорость Hyundai была около 120-150 км/ч.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 769

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Киев, Одесса, Пострадавшие, Фото, Погибший, трасса Одеса-Киев, Александр Парфонов.
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