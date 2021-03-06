Без отца остались двое маленьких детей: появились фамилия и фото погибшего полицейского в ДТП под Одессой

В результате аварии с участием автомобиля патрульных на трассе "Киев-Одесса" неподалеку от поселка Дачное в пятницу, 5 марта, погиб 32-летний старший лейтенант полиции, сотрудник Могилев-Подольского райотдела полиции Винницкой области Александр Парфонов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области, публикуя фото погибшего.

"Коллектив полиции Винницкой глубоко скорбит по поводу гибели полицейского и выражает искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лейтенант попал в аварию 5 марта, находясь "вне службы". Как рассказали в полиции, у Парфонова двое детей, которые остались без отца.

Как узнала "Думская", погибший полицейский с семьей проживал в Ямполе.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что скорость Hyundai была около 120-150 км/ч.