Из краснозонного Закарпатья можно уехать на поезде: названы даты и расписания

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Понедельник, 08.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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15:13 Сегодня Телеграф

"Укрзалізниця" выполнит дополнительные специальные рейсы из и в Закарпатье, где с понедельника, 8 марта, введена "красная" зона карантина из-за уровня распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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"Уже открылась продажа билетов на рейсы, которые связывают Закарпатье со столицей, югом и востоком страны во вторник, субботу и воскресенье", - написал Криклий и опубликовал список спецрейсов.

  • 358/357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
  • 13/14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • 15/16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);
  • 81/82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • 108/107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);
  • 45/46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

При этом министр подчеркнул, что пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена. Для остальных пассажиров продажа билетов уже открыта.

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"Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию", - заверил Криклий.

Как сообщалось, по данным Минздрава, по состоянию на утро 8 марта коронавирус поразил еще более 5,5 тысяч человек в Украине.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Поезд, Закарпатье, Билеты, Карантин, Укрзалізниця, Коронавирус, Владислав Криклий, Спецрейсы.
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