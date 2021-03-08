Жгут фаеры и дымовые шашки: сторонники Стерненко пришли к даче Зеленского (фото, видео)

У государственной дачи президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе около 17:00 началась акция сторонников, приговоренного к 7 годам заключения, активиста Сергея Стерненко.

Кадрами мероприятий делится Телеграм-канал PavlovskyNews.

"Ваше молчание и бездеятельность, господин президент, держит людей за решёткой", - заявили демонстранты.

Отмечается, что активисты обклеили забор дачи Зеленского листовками с призывами освободить Стерненко и подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Активисты частично перекрывали трассу и зажгли дымовые шашки и фаеры.

Всего в акции приняли участие около 150 человек. Перед акцией к месту были пригнаны автобусы нацгвардии и полиции.

Помимо того митингующие объявили о том, что во вторник 9 марта будет проведена еще одна акция у гостиницы "Президент", где будут избираться новые члены Высшего совета правосудия.

Напомним, первые акции в поддержку Сергея Стерненко прошли во вторник, 23 февраля у Офиса президента и ряде украинских городов и закончились противостояниями с полицией.