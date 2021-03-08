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Жгут фаеры и дымовые шашки: сторонники Стерненко пришли к даче Зеленского (фото, видео)

Жгут фаеры и дымовые шашки: сторонники Стерненко пришли к даче Зеленского (фото, видео)
Обновлено 18:17 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

У государственной дачи президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе около 17:00 началась акция сторонников, приговоренного к 7 годам заключения, активиста Сергея Стерненко

Кадрами мероприятий делится Телеграм-канал PavlovskyNews. 

"Ваше молчание и бездеятельность, господин президент, держит людей за решёткой", - заявили демонстранты. 

Отмечается, что активисты обклеили забор дачи Зеленского листовками с призывами освободить Стерненко и подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Активисты частично перекрывали трассу и зажгли дымовые шашки и фаеры. 

Всего в акции приняли участие около 150 человек. Перед акцией к месту были пригнаны автобусы нацгвардии и полиции. 

Помимо того митингующие объявили о том, что во вторник 9 марта будет проведена еще одна акция у гостиницы "Президент", где будут избираться новые члены Высшего совета правосудия. 

В скандал с родителями Стерненко и его "учительницей" вмешалась полиция

Напомним, первые акции в поддержку Сергея Стерненко прошли во вторник, 23 февраля у Офиса президента и ряде украинских городов и закончились противостояниями с полицией

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 1,404

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Киев, Протесты, Сергей Стерненко.
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