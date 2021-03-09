Меньше чем за месяц выкачали воду для военных баз: во что оккупанты превратили Инкерманский карьер (фото)

На фоне водной катастрофы в Крыму, практически высох Инкерманский карьер после того, как меньше чем за месяц выкачали всю воду для российских военных баз в Севастополе.

Об этом сообщает Ассоциации реинтеграции Крыма.

В среднем из озера качали по около 5000 куб. воды в сутки. Для того, чтобы выкачка проходила быстрее, специально для этого оккупанты соорудили ветку водопровода, причем в максимально короткие сроки.

Напомним, этот карьер, который ранее служил прекрасным местом для отдыха крымчан, считался одним из самых древних водоемов, образовавшихся несколько тысяч лет назад на месте древнего карьера, на окраине города Инкерман. Существовало мнение, что водоем появился из святого источника. Одной из особенностей считалась глубина озера, в самой глубокой точке, от поверхности воды до ила, было почти 60 метров.

Так выглядел карьер до аннексии Крыма

Ранее в интервью "Телеграфу" российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар объяснял, что проблему с водой в Крыму невозможно решить с помощью новых скважин. По его словам, бурение дополнительных скважин увеличит суммарный дебет, однако снизит выдачу воды каждой отдельно взятой скважиной.