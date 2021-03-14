В сети показали, как выглядел парень, найденный мертвым в одесских катакомбах

Виталию Кушпелю, чье тело было найдено в нерубайских катакомбах под Одессой в воскресенье, 14 марта, было 26 лет.

Об этом пишет в воскресенье Telegram-канал "Новости Одесса".

"Парню было всего 26 лет. Еще 5 марта он вышел с работы в районе Молдаванки, а уже в 10 вечера того же дня перестал отвечать близким", - говорится в информации.

Ранее Одесская телерадиокомпания "ГРАД" публиковала фото на то время пропавшего без вести парня, а также давала его особые приметы.

Как сообщалось, в феврале 2021 года в Харькове пропал без вести 15-летний подросток. Поиски школьника продолжались несколько дней. Мальчика нашли мертвым под мостом недалеко от дома.

Помимо этого, в одном из сел Херсонской области 7 марта пропала без вести 7-летняя Маша Борисова. Спустя четыре дня ее нашли мертвой в соседском сарае, предварительно установлено, что ее задушили. Также не исключается версия с изнасилованием.