Стало известно, кто устроил резонансное ДТП в Киеве (имя и фото)

Пьяным водителем, в ночь на понедельник, 15 марта, в Киеве врезавшимся на большой скорости на внедорожнике в остановившуюся на перекрестке "Skoda Felicia" и убившим ее водителя и пассажирку, оказался экс-сотрудник Полиции охраны Винницкой области 1992 года рождения Василий Губрий.

Об этом пишет в понедельник Telegram-канал "Подслушано в полиции".

"Уроженец Почапинцев, (село в Жмеринском р-не – ред.) Винницкой обл., господин Губрий Василий Сергеевич, 1992 года рождения, до 2018 года работал в полиции охраны Винницкой области", - говорится в сообщении.

В информации также отмечается, что Toyota Land Cruiser, за рулем которого Губрий совершил ДТП, повлекшее гибель двух человек, зарегестрировано не на него, а на девушку 1995 года рождения.

"Где-то жизнь Василия сделала крутой поворот и он начал ездить за рулем престижного Toyota Land Cruiser 200 KA7000CO (2018 выпуска), который зарегистрирован на даму Главацкая Александра), 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook говорится, что задержанный виновник аварии - "сотрудник МВД".

"Погиб водитель 1979 года рождения и его пассажирка, возможно дочь", - добавляют в сообществе.

На странице также опубликовали фотографию задержанного водителя внедорожника.

Ранее сообщалось, что проведенная на месте ЧП экспертиза прибором "Драггер" показала, что виновник ДТП был нетрезв (2.05 промилле).

Полицейские задержали его на месте происшествия.

По данному факту следственными столичного главка начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео момента ДТП и заявил, что "полиция и прокуратура будет требовать в суде задержания мерзости, без права выхода под залог, так как такие отбр*сы опасны для людей".

Как сообщалось, вечером 13 марта в Киеве на проспекте Правды произошло двойное ДТП при участии пьяного "журналиста" Первого Национального.

Немногим ранее в Киеве пьяная "блогерша" разбила четыре авто .