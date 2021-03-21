Вместо живописного озера теперь лужа: военный показал фото из Крыма

Ситуация с пресной водой в оккупированном Россией Крыму продолжает ухудшаться даже с учетом прошедшей зимы, принесшей с собой осадки и похолодание.

Так, офицер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" опубликовал фото удручающего состояния горного озера Панагия возле села Зеленогорье (входит в городской округ Алушты, Южный берег Крыма).

"Когда-то одно из красивейших озер Крыма, Панагия, превратилось в лужу", - пишет он.

Штефан также опубликовал фото озера Панагия до начала проблем с водой на полуострове после его оккупации Россией и особенно обострившихся в последние годы.

Озеро расположено на юго-восточном побережье Крыма в главной гряде Крымских гор. Рядом расположено село Зеленогорье, которое находится в долине реки Арпат, в месте впадения двух притоков — Пананьян-Узень справа и Кушень-Узень слева.

(скриншот приложения Google-карты)

Как сообщалось,на фоне дефицита воды в Крыму, российские оккупанты все же не отказались от идеи бурить скважины на дне Азовского моря и собираются начать это делать уже в апреле.

Ранее в интервью "Телеграфу" российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар объяснял, что проблему с водой в Крыму невозможно решить с помощью новых скважин. По его словам, бурение дополнительных скважин увеличит суммарный дебет, однако снизит выдачу воды каждой отдельно взятой скважиной.