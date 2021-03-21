Музыка и дым: появилось видео первых минут после столкновения BMW с авто коммунальщиков в Киеве

В сети появились видео первых минут после серьезного ДТП с пострадавшими в Киеве на проспекте Победы вблизи поворота на ул. Зоологическую, где BMW M340i на большой скорости столкнулся со спецавтомобилем "Киевтеплоэнерго".

Видео с места ДТП опубликовал в воскресенье, 21 марта, Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Как сообщал "Телеграф", ДТП произошло вечером в субботу, 20 марта. До столкновения обе машины двигались в сторону Шулявки. Напротив главного корпуса мединститута BMW влетел на большой скорости в автомобиль бригады рабочих. Из-за полученных травм всех пассажиров и водителя BMW пришлось госпитализировать. Свидетели рассказали, что больше всех досталось 22-летней водительнице BMW . Она в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Авария парализовала городскую магистраль аж на 4 часа: она была перекрыта и пропускали только общественный транспорт и скорые.

Как сообщалось, около 5:40 утра 19 марта на трассе М-05 "Киев-Одесса" у въезда в Умань произошло ДТП: легковой автомобиль Skoda Superb влетел в грузовик Renault Magnum, после чего легковушка воспламенилась.

18 марта около 6:30 на Житомирской трассе неподалеку от поворота на "Чайку" произошло ДТП: внедорожник "Вольво" на большой скорости столкнулся с грузовиком "Скания".