Украина понесла новые потери на Донбассе: известно имя и обстоятельства гибели бойца ВСУ

20 марта на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб 28-летний военный с Кропивницкого Кирилл Быковский.

Об этом 21 марта сообщили в Фейсбуке "Общественного в Кропивницком".

Со слов заместителя военного комиссара облвоенкомата Петра Герасимяка, солдата ранил снайпер в правое плечо, из-за чего тот скончался. В тот день в зоне ООС фиксировали 9 нарушений со стороны военных формирований оккупантов РФ.

Согласно предоставленным данным, 22 марта тело погибшего планируют вскрыть, а 23 марта - прощаться с ним.

Стоит напомнить, что ранее в районе ООС было зарегистрировано 113 нарушений "тишины", а 19 марта от вражеской пули на Донбассе погиб украинский военный.