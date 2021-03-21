В Одессе дебошир забрызгал газом пенсионера в трамвае (фото)

В Одессе в воскресенье, 21 марта, пассажиры трамвая скрутили дебошира, который нарушал общественный порядок а потом распылил газовый баллончик в лицо пенсионеру, который сделал ему замечание.

Об этом сообщает местное интернет-издание "Думская".

Как пишет издание, инцидент произошел в трамвае, курсирующем по маршруту №3, на Водопроводной улице.

"Хулиган во время поездки пил пиво, на весь салон ругался матом и агрессивно реагировал на предложения соседей вести себя скромнее и надеть маску. Словесная перепалка закончилась тем, что мужчина достал газовый баллончик и распылил его содержимое в лицо находящемуся рядом пенсионеру", - пишет издание.

После этого двое пассажиров скрутили нарушителя, вывели его на остановку и уложили лицом в асфальт. Водитель трамвая вызвала полицию и скорую для пострадавшего пенсионера. Правоохранители приехали на вызов через 15 минут.

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