Крышка люка убила ребенка во Львове: открылась вопиющая деталь

Водители во Львове не раз жаловались на люк канализации, из-за отскочившей крышки которого во Львове погиб 10-летний мальчик.
Об этом сообщает "Обозреватель".
Интересно, что коммунальщики никак не отреагировали на проблему накануне смертельного ЧП с ребенком. Надо сказать, что за сутки, в которые произошла трагедия, оказывается, случились еще несколько аварий - одна в субботу, 20 марта, вторая – ночью на следующий день.
В первом случае все было зафиксировано полицией, а во втором водитель поврежденного автомобиля позвонил на "горячую линию" Львова и сообщил об аварийном люке. Но работники коммунальных служб тогда так и не выехали.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Днепре в реанимации скончался двухлетный мальчик, которого во дворе собственного дома покусали две домашние овчарки.