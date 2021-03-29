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Закрытая вечеринка с полуголыми девицами: в сети показали, как херсонские чиновники отметили День театра (фото, видео)

Закрытая вечеринка с полуголыми девицами: в сети показали, как херсонские чиновники отметили День театра (фото, видео)
10:10 Сегодня Телеграф

Депутат Херсонского областного совета и генеральный директор-художественный руководитель Херсонского музыкально-драматического театра им. М. Кулиша Александр Книга устроил закрытую вечеринку "для своих" с выступлением полуобнажённых девушек.

Об этом в воскресенье пишет местное интернет-издание "Мост" со ссылкой на опубликованные видео в Instagram участниц мероприятия, которые называли это мероприятие "закрытой вечеринкой".

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В качестве приглашенных гостей были руководители города и области, депутаты и бизнесмены: глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь с женой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутат горсовета Андрей Дмитриев, облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков и другие.

"Ни о какой социальной дистанции, карантинном режиме и масках, тут не слышали", - отмечает издание.

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Согласно заметке, для гостей выступали актеры театра, проводился благотворительный аукцион, на котором продавали картины и право сыграть в спектакле.

Настоящим сюрпризом стали танцы полуобнаженных девушек для сидящих на сцене гостей.

Как сообщалось, Херсонская область пока является единственной в Украине, которая остается в "желтой" зоне угрозы распространения коронавируса Covid-19.

При этом в регионе за сутки 28 марта Минздрав зафиксировал 145 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 и два летальных случая при отсутствии выздоровевших. Всего же в области болеет 2 172 человек.

Ранее "Телеграф" писал о том, что жители Одессы решили не заморачиваться по поводу угроз со стороны коронавируса.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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театр, Херсон, Полуобнаженные девушки, Закрытая вечеринка, Сергей Козырь, Игорь Колыхаев.
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