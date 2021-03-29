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Понедельник, 29.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Харькове умер школьник с коронавирусом: после трагедии чиновник сделал возмутительное признание

В Харькове умер школьник с коронавирусом: после трагедии чиновник сделал возмутительное признание
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф

В Харькове умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской объединенной территориальной общины, у которого диагностировали коронавирус COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.

Об этом в понедельник сообщает "Громадське" со ссылкой на главного санитарного врача Харьковской области Любовь Махоту.

"Был диагностирован COVID-19 и тяжелая форма герпесвирусной инфекции", - рассказала Махота.

Как рассказал главный врач детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар, школьник попал в больницу 8 марта. За его жизнь боролись более двух недель. Мальчик скончался 26 марта.

"У него был COVID и менингоэнцефалит - тяжелый герпетический менингоэнцефалит", - сказал Кухар.

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Как сообщает местное интернет-издание "Newsroom" со ссылкой на главу Ватутинского сельсовета Владислава Фадєєва, хронических болезней у школьника не было.

"В это время у нас была вспышка по количеству заболевших, болели и взрослые, и дети, и педагоги в школе. У многих было ОРЗ, а также ветрянка. У нас есть только амбулатория, потому заболевших доставляют в Харьков, Валки или Змиев. Статистики по заболевшим у нас нет, но официально у нас были низкие показатели, хотя мы видели, что многих людей с подтвержденным коронавирусом госпитализируют в больницы", – рассказал Фадеев.

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Также, по словам главы сельсовета, официальную статистику занижают, указывая причиной смерти не коронавирус, а ишемическую болезнь сердца.

Как сообщалось, в Украине за прошедшие сутки, 28 марта, зафиксировано 8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 344 ребенка и 140 медработников. При этом в Харьковской области выявлено за воскресенье 664 новых случаев коронавируса.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Харьков, Ребенок, Смерть, Школьник, Коронавирус.
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