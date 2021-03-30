Оккупанты за месяц уничтожили озеро в Крыму: качали воду для своих военных

В оккупированном Россией Крыму на фоне водной катастрофы практически высох Инкерманский карьер после того, как за полтора месяца оккупанты выкачали почти всю воду для российских военных баз в Севастополе.

Об этом пишет во вторник, 30 марта, пользователь Twitter под ником "RoksolanaToday&КрымUA" и публикует соответствующие фото.

"Инкерманский карьер. Торжественно открыли тут водокачку в прошлом году, собирались черпать ихтамнетам в Севастополь до новых веников... Но месяца за полтора выкачали всю воду... и бросили-любуйтесь", - пишет автор в подводке к фото.

Ранее, в середине января 2021 года, "Телеграф" уже публиковал кадры высохшего озера Климента в Инкерманском карьере в Севастополе, в Крыму.

Также публиковались кадры Инкерманского карьера по состоянию на начало марта текущего года.

Как сообщалось, в интервью "Телеграфу" российский ученый, гидрогеолог Юрий Медовар объяснял, что проблему с водой в Крыму невозможно решить с помощью новых скважин. По его словам, бурение дополнительных скважин увеличит суммарный дебет, однако снизит выдачу воды каждой отдельно взятой скважиной.