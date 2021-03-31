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Самоубийства детей в Киеве: с начала 2021 года покончило с собой больше подростков, чем за весь прошлый год

Самоубийства детей в Киеве: с начала 2021 года покончило с собой больше подростков, чем за весь прошлый год
18:57 Сегодня Телеграф

За последние три месяца в Киеве убили себя  шестеро детей и это при том, что за весь прошлый год таких случаев было пять.

Об этом говорится в соответствующем информационном запросе издания "ГОРДОН".

Так, только в Дарницком районе три девочки-подростка убили себя, выпрыгнув из многоэтажек.

"Подобные случаи произошли [также] в территории других районов Киева", - рассказали изданию в полиции на официальный запрос.

Для сравнения в полиции привели статистику за прошлый год. Так, в 2020-м за целый год таких случаев было пять.

На данный момент причины смертельных ЧП неизвестны. Полиция проводит расследование для выяснения причин случившегося.

Как сообщал "Телеграф",  1 февраля, в Шевченковском районе Киева несовершеннолетняя девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна многоэтажки. На следующий день в Голосеевском районе столицы из окна высотного дома выпала девочка 2007 года рождения. Кроме того, во вторник, 16 февраля, в Киеве, в Дарницком районе с высоты 14 этажа многоэтажки выпала 13-летняя девочка и погибла. В среду, 17 февраля, в Киеве, в Дарницком районе погибла 15-летняя школьница, упав с высоты 16-го этажа.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, Дети, Статистика, Самоубийства.
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