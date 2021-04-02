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Добровольцев в "пушечное мясо" все меньше: журналист открыл, как идет "призыв" в ОРДЛО

Добровольцев в "пушечное мясо" все меньше: журналист открыл, как идет "призыв" в ОРДЛО
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф

На оккупированных территориях Донбасса начали насильно забирать молодых людей в вооруженные отряды боевиков. В обоих искусственных образованиях "ДНР" и "ЛНР" объявлен "призыв на военную службу".

Эту новость в своем telegram-канале разместил блогер Денис Казанский, дополнив ее скрином "Указа" Дениса Пушилина. В "документе" говорится о "призыве" молодых людей 1994-2002 годов рождения.

"Группировки ДНР и ЛНР синхронно объявили "призыв" и собираются насильно мобилизовать в свои ряды по 200 молодых людей. На такой шаг они идут впервые за 7 лет - ранее в формированиях ЛДНР воевали только наемники и добровольцы (что зачастую одно и то же)", - уточнил журналист.

По словам Казанского, сейчас людей насильно принуждают брать в руки оружие и служить оккупационной администрации. До этого оккупанты семь лет не проводили принудительную мобилизацию. Вероятно людей, желающих "служить" добровольно, практически не осталось.

"Добровольно работать пушечным мясом на МММщиков и прочих проходимцев желающих все меньше", - отмечает блогер, добавляя, что с оккупированных территорий выезжает в основном именно молодёжь, которые могли бы пополнить ряды НВФ боевиков.

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Стоит отметить, боевики и ранее набирали в "армию" не только добровольцев. В ОРДЛО ежегодно проводятся так называемые "сборы резервистов". При этом оккупанты занимаются отловом местных жителей, пытающихся уклонится от участия в незаконных вооруженных формированиях. Поэтому командование боевиков проводит "месячники уточнения учета военнообязанных", в ходе которых заставляет всех мужчин призывного возраста документально подтвердить свое пребывание на воинском учете.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Военная служба, Донбасс, Призыв, ДНР, ЛНР, ОРДЛО.
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