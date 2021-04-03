Россиянин организовал в Украине фиктивную финансовую пирамиду: как она была устроена

В Деснянском районе Киева украинские правоохранители разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которые мошенническими методами проводили незаконные финансовые операции по покупке несуществующих ценных бумаг.

Об этом сообщает в субботу, 3 апреля, Отдел коммуникации полиции Киева со ссылкой на руководителя столичной полиции Андрея Крищенко.

"Организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, который имел сообщников на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры, в соответствии с распределенными ролями, привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания "персональных кабинетов" на их веб-сайтах и обещали постоянный рост акций и увеличения прибыли. В состав преступной группы входило шесть человек в возрасте от 25-ти до 45-ти лет", - рассказал Крищенко.

По его словам, во время санкционированных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следователи совместно с прокурорами готовят правонарушителям сообщение о подозрении.

В ходе досудебного расследования устанавливаются другие участники незаконного бизнеса и пострадавшие от этой финансовой аферы.

Полицейские обращаются к гражданам, которые стали свидетелями или жертвами этой финансовой мошеннической схемы "Just2Trade", с просьбой сообщать информацию по спецлинии 102 или номерами 0933798814, 0669932484.

Как сообщал "Телеграф", мошенники в Украине активно осваивают интернет. Добрались они и до facebook messenger, через который пытаются получить деньги с доверчивых граждан.

Также недавно правоохранители выявили промышлявшую на территории Украины, которая зарабатывала на "липовых" сделках по купле-продаже различных активов.

Кроме того в Украине работала финансовая пирамида, жертвами которой стали около 55 тысяч вкладчиков.