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Суббота, 10.04.2021
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В Киеве остановили прием детей в первые классы школ: названа причина

В Киеве остановили прием детей в первые классы школ: названа причина
00:34 Сегодня Телеграф

На фоне усиленного карантина в столице, введенного 5 апреля, в городе временно прекращен набор детей в первые классы. Чиновники ссылаются на протокол  Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом говорится в Указе Департамента образования и науки КМДА.

"Приостановить действие пункта 1 приказа от 10.03.2021 №37" О приеме детей в первые классы учреждений общего среднего образования города Киева в 2021 году", - отмечено в документе.

Контролировать выполнение распоряжения будет руководство районных управлений образования в городе Киеве.

Вероятно, отмена набора первоклассников связана с закрытием киевских школ на карантин. Стоит ожидать возобновления набора детей после ослабления карантинных ограничений после 16 апреля.

Напомним, мер Киева Виталий Кличко не исключил вариант продления локдауна до 10 мая. Он также высказался поводу возможности ввести в столице чрезвычайное положение. Однако, пока такой вариант власти не рассматривают.

Также, стоит сказать, что Киев рекордсмен по количеству  ковидных пациентов за сутки и умерших больных.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, Карантин, КМДА, Первый класс, Красная зона, Локдаун.
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