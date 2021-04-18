Не только Россия готовится: появились видео с военной техникой в Одессе

На фоне участившихся сообщений о перебросках Россией войск к границам с Украиной и в оккупированный Крым, жители Одессы уже в течение нескольких дней наблюдают в городе передвижение техники Нацгвардии.

Отснятые очевидцами кадры были обнародованы в телеграм-канале "Одесса Info".

"Представители НГУ просят горожан с пониманием отнестись к вооруженным людям на улицах. Такие учения проходят по всей стране", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что 20 апреля в городе также стартуют антитеррористические учения Службы безопасности Украины.

Как сообщалось ранее, российский журналист, военный обозреватель Павел Фельгенгауэр заявлял, что РФ готовится к тотальной войне против Украины.

Рост напряжения привел к тому, что Украина усилила охрану границы.