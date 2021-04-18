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Не только Россия готовится: появились видео с военной техникой в Одессе

Не только Россия готовится: появились видео с военной техникой в Одессе
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф

На фоне участившихся сообщений о перебросках Россией войск к границам с Украиной и в оккупированный Крым, жители Одессы уже в течение нескольких дней наблюдают в городе передвижение техники Нацгвардии. 

Отснятые очевидцами кадры были обнародованы в телеграм-канале "Одесса Info".

"Представители НГУ просят горожан с пониманием отнестись к вооруженным людям на улицах. Такие учения проходят по всей стране", - говорится в сообщении. 

Отмечается также, что 20 апреля в городе также стартуют антитеррористические учения Службы безопасности Украины. 

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Как сообщалось ранее,  российский журналист, военный обозреватель Павел Фельгенгауэр заявлял, что РФ готовится к тотальной войне против Украины.

Рост напряжения привел к тому, что Украина  усилила охрану границы

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 292

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Одесса, Военные учения, Нацгвардия, НГУ.
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