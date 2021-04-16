Если завтра начнется война: что стоит положить в "тревожный чемоданчик" (инфографика)

На фоне наращивания Россией числа войск на границе с Украиной, а также переброски новых сил в оккупированный Крым, украинцы все чаще задаются вопросом, что делать в случае начала полномасштабного вторжения.

Несмотря на то, что, по мнению многих экспертов и общественных деятелей, Кремль на подобный шаг не решится, но тем, кто ожидает худшего, стоит в первую очередь собрать так называемый "тревожный чемоданчик" - набор предметов первой необходимости, который будет всегда под рукой.

"Телеграф" решил подсказать читателям, о чем необходимо позаботиться в первую очередь.

Помимо полезных бытовых предметов, особое внимание стоит также уделить комплектации аптечки.

Как сообщалось ранее, Украина в ответ на эскалацию напряжения задействовала дополнительные силы для защиты государственной границы.