Боевики стреляли из станковых гранатометов: ВСУ понесли потери на Донбассе

В воскресенье, 18 апреля, Вооруженные силы Украины потеряли одного военнослужащего, еще один получил ранения.

Об этом сообщают в пресс-службе ОТГ "Восток".

Отмечается, что противник вновь открыл огонь по позициям ВСУ из станковых гранатометов.

"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:00 оккупанты обстреливали украинских защитников 5 раз. В частности возле поселка Водяное в Донецкой области, против военнослужащих ВСУ были применены 120-мм минометы.

Днем ранее на Донбассе противник совершил 17 обстрелов позиций ВСУ, вследствие чего один боец получил ранение.

Помимо того, под огонь тяжелых минометов противника попали и жилые дома, в частности в населенном пункте Зайцево.

Ранее в Штабе ООС предупредили о готовящихся провокациях со стороны оккупантов, целью которых является нанесение максимальных потерь украинской армии.