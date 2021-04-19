Смерть 11-летнего ребенка под Одессой: появилось важное уточнение

Смерть 11-летней девочки в Черноморске Одесской области не стала следствием коронавируса.

Об этом сообщила в понедельник, 19 апреля директор Одесского областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.

"Заболеваемость COVID-19 не подтверждена", - заключила она.

По словам представителя местного Минздрава, девочка страдала несколькими хроническими заболеваниями, в том числе и ожирением.

Отметим, ранее писали, что ребенок якобы умер от последствий коронавируса.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Мариуполе (Донецкая область) умер двухмесячный мальчик, который болел COVID-19.

Также в Харькове от коронавируса умер двухмесячный ребенок. Сам он был из Бахмута (Донецкая область) и проходил лечение в Харьковском лабораторном центре.

Всего с начала пандемии в Украине на утро понедельника, 19 марта, умерли 40 тысяч украинцев.