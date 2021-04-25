В деле с громким убийством "одного из лидеров ОПГ" всплыл важный момент

В Днепре в субботу, 24 апреля, произошло громкое убийство. Посреди дня был расстрелян внедорожник Toyota Land Cruiser 200, а его водитель убит. Позже стало известно, что убитого звали Анар Мамедов, а в СМИ даже предположили, что он является одним из главарей ОПГ "Мамедовские" из Кривого Рога.

Однако, как сообщает OBOZREVATEL, убитый мужчина оказался полным тезкой лидера криворожской ОПГ, но у них не совпадают года рождения.

Кроме того, судя по обнародованным фото, можно предположить, что убитый не является известным бандитом.

Как сообщалось ранее, убийство произошло на Урицкого, 6, возле ресторана "Артист". Момент убийства попал на камеры наблюдения.

После того, как стрелок лишил жизни жертву, он выбросил пистолет и сбежал с места происшествия. Однако его лицо успели заснять.