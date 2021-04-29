Скачать
Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Конкретики не поступало": у Путина объяснили заминку в подготовке встречи с Зеленским
"Конкретики не поступало": у Путина объяснили заминку в подготовке встречи с Зеленским
Турция упростила условия въезда для туристов из Украины, Таиланд же наоборот усложнил
Турция упростила условия въезда для туристов из Украины, Таиланд же наоборот усложнил
Россию сурово накажут в случае наступления на Украину: Европарламент принял важную резолюцию
Россию сурово накажут в случае наступления на Украину: Европарламент принял важную резолюцию
"У меня есть фан-клуб любителей чл*на Кивы": нардеп стал героем нового скандала (видео 18+)
"У меня есть фан-клуб любителей чл*на Кивы": нардеп стал героем нового скандала (видео 18+)

В запорожской семье, где 4-летний Тимур выпал из окна детсада, это уже второе ЧП за месяц

В запорожской семье, где 4-летний Тимур выпал из окна детсада, это уже второе ЧП за месяц
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф Фото со страницы Златы Некрасовой в Facebook

Сегодня, 29 апреля, стало известно, что 54-летней воспитательнице запорожского детского сада "Эврика", где днями выпал из окна второго этажа и травмировался ребенок, сообщено о подозрении за ненадлежащее и недобросовестное выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.

Подробности падения ребенка из окна в Запорожье: кто и как допустил трагедию в детском саду

По данным следствия, 26 апреля в 16:20 воспитатель детского дошкольного учреждения вместе с детьми вышла на прогулку и на длительное время оставила 4-летнего мальчика без присмотра в помещении. Оставшись в комнате наедине, ребенок залез на подоконник, открыла окно и выпала со второго этажа на землю. В результате падения мальчик получил травмы.

Как оказалось, у семьи это второе ЧП в течение короткого времени. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила заместитель председателя Запорожской областной госадминистрации и известный волонтер Злата Некрасова, проиллюстрировав пост фотографией из областной детской больницы, где сейчас находится пострадавший малыш.

Мальчика просто забыли в группе: как получилось, что в детском саду ребенок выпал из окна второго этажа

"Вместе с мамой утром проведали Тимурчика.

Состояние стабильное, кушает, в сознании, кивает головкой и даже начинает разговаривать!

Слава Богу!

Мама воспитывает двоих близнецов одна. Месяц назад произошла страшная авария, мама с одним из близнецов вызвала такси, таксист въехал в столб. На лице мамы Анастасии не было живого места, и вот спустя месяц снова такая беда.

Всеми необходимыми медикаментами семья будет обеспечена".

Падение ребенка из окна детсада в Запорожье пытались скрыть: появились кадры ЧП

Судьбой Тимура и других дошкольников Запорожья озаботилась также Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, обратившись к городскому голове Запорожья Владимиру Буряку. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Денисовой.

Омбудсмен ждет от городского руководства информацию о результатах проверки данного детсада и действенных мер по обеспечению безопасности детей в других детских учреждениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 162

Все по теме:

Дети, Запорожье, Детсад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывший советник Путина признался, кто в Кремле принимает решение о вторжении в Украину
02 С Чистым Четвергом 2021! Яркие открытки и картинки с поздравлениями
03 У Лукашенко "нашли" еще одного сына, которого он якобы упек в детдом (фото)
04 Нет денег на похороны: новые детали резни, устроенной подростком в Киеве
05 "Теперь НАТО точно не пройдет": эпичный запуск ракеты с российского фрегата повеселил сеть (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пьяный водитель протаранил три авто в Киеве и пытался сбежать. Но его поймали пострадавшие (фото, видео)
Пьяный водитель протаранил три авто в Киеве и пытался сбежать. Но его поймали пострадавшие (фото, видео)
&quot;Теперь НАТО точно не пройдет&quot;: эпичный запуск ракеты с российского фрегата повеселил сеть (видео)
"Теперь НАТО точно не пройдет": эпичный запуск ракеты с российского фрегата повеселил сеть (видео)
Женщина сбила двух детей под Днепром: мальчик умер, не приходя в себя (фото с места аварии)
Женщина сбила двух детей под Днепром: мальчик умер, не приходя в себя (фото с места аварии)
Отсутствие вкуса и нюха уже не показатель: у больных коронавирусом изменились основные симптомы
Отсутствие вкуса и нюха уже не показатель: у больных коронавирусом изменились основные симптомы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь