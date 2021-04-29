В запорожской семье, где 4-летний Тимур выпал из окна детсада, это уже второе ЧП за месяц

Сегодня, 29 апреля, стало известно, что 54-летней воспитательнице запорожского детского сада "Эврика", где днями выпал из окна второго этажа и травмировался ребенок, сообщено о подозрении за ненадлежащее и недобросовестное выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.

По данным следствия, 26 апреля в 16:20 воспитатель детского дошкольного учреждения вместе с детьми вышла на прогулку и на длительное время оставила 4-летнего мальчика без присмотра в помещении. Оставшись в комнате наедине, ребенок залез на подоконник, открыла окно и выпала со второго этажа на землю. В результате падения мальчик получил травмы.

Как оказалось, у семьи это второе ЧП в течение короткого времени. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила заместитель председателя Запорожской областной госадминистрации и известный волонтер Злата Некрасова, проиллюстрировав пост фотографией из областной детской больницы, где сейчас находится пострадавший малыш.

"Вместе с мамой утром проведали Тимурчика.

Состояние стабильное, кушает, в сознании, кивает головкой и даже начинает разговаривать!

Слава Богу!

Мама воспитывает двоих близнецов одна. Месяц назад произошла страшная авария, мама с одним из близнецов вызвала такси, таксист въехал в столб. На лице мамы Анастасии не было живого места, и вот спустя месяц снова такая беда.

Всеми необходимыми медикаментами семья будет обеспечена".

Судьбой Тимура и других дошкольников Запорожья озаботилась также Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, обратившись к городскому голове Запорожья Владимиру Буряку. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Денисовой.

Омбудсмен ждет от городского руководства информацию о результатах проверки данного детсада и действенных мер по обеспечению безопасности детей в других детских учреждениях.