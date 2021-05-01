Около недели лежит в морге: повесившегося подозреваемого в убийстве Маши Борисовой не могут похоронить

Тело подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, который во время задержания уже пытался перерезать себе вены и повесился в камере СИЗО, уже неделю не забирают из морга.

Об этом сообщает mv.org.ua.

62-летний мужчина повесился в камере на простыне. Патологоанатомы уже провели все необходимые в таких случаях экспертизы, а прокурор даже выписал разрешение на погребение. Но за телом никто так и не приходит.

Все дело в том, что родственников у самоубийцы в Украине нет. Они все выехали в Россию, а местные жители села Счастливое, которые могли бы придать земле тело подозреваемого, категорически против того, чтобы хоронить его на том же кладбище, где похоронена убитая им 7-летняя Маша Борисова.

В случае, если за телом так и не придут, мужчину похоронят за государственный счет.

Как сообщал "Телеграф", подозреваемый в убийстве Маши Борисовой уже отбывал наказание за изнасилование мальчика.