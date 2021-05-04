Полный игнор: в Запорожье разгорелся новый скандал из-за ЧП с ребенком в детсаду

Заведующая детского сада в Запорожье, где 4-летний ребенок выпал из окна второго этажа, даже не пришла в больницу навестить мальчика.

Об этом сообщает местное издание "Забор".

По словам заместителя главы Запорожской ОГА Златы Некрасовой, администрация детсада не навестила ребенка в больнице. На данный момент малыша перевели из реанимации в обычную палату. Он чувствует себя лучше и его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, известно, что ребенок находился в группе один, пока все дети были на прогулке. Мальчик открыл окно, перепрыгнул на подоконник и упал на землю. По данному факту воспитательнице детского сада сообщили о подозрении из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что падение ребенка из окна детсада в Запорожье пытались скрыть.

Также стало известно, что в запорожской семье, где 4-летний Тимур выпал из окна детсада, это уже второе ЧП за месяц.