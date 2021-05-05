Двойное убийство в Харькове: подозреваемый сделал в суде неожиданное заявление (фото)

Сегодня, 5 мая, в Харькове состоялся суд по избранию меры пресечения для 22-летнего студента, которого подозревают в зверском убийстве молодой пары на Салтовке.

Бездыханные тела 29-летнего парня и 24-летней девушки с ножевыми ранениями нашли в ночь на Пасху. Позже был задержан и предполагаемый убийца. Сначала в полиции сказали, что студент признался в содеянном. Однако сегодня в зале суда парень рассказал другую версию случившегося.

Как сообщает "Объектив", подозреваемый якобы имел интимные отношения с девушкой, в чем их уличил ее парень. Последний, по версии обвиняемого, убил харьковчанку, после чего бросился с ножом на него. Студент заявил, что не убивал девушку, а смерть ее парня была самозащитой. Правдивы ли слова подозреваемого, установит следствие.

Напомним, в соцсетях опубликовали фотографии убитых в Харькове на Пасху, 2 мая, парня и его девушки, а также фотографии подозреваемого в этом преступлении 22-летнего харьковчанина.