Падение ребенка из окна детсада в Запорожье: стало известно о наказании для администрации

В Запорожье, где 4-летний ребенок выпал из окна второго этажа детсада, уволили директора "Эврики", а также воспитательницу и помощницу воспитательницы, которые отвечали за группу, в которой произошло ЧП.

Об этом сообщается на сайте Запорожского городского совета.

После случая в детском саду "Эврика" была проведена дополнительная проверка дошкольных учебных заведений города на соблюдение норм безопасности по отношению к детям. Все выявленные недостатки должны устранить в кратчайшие сроки.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что падение ребенка из окна детсада в Запорожье пытались скрыть.

Также стало известно, что в запорожской семье, где 4-летний Тимур выпал из окна детсада, это уже второе ЧП за месяц.

Помимо этого, никто из администрации детсада не навестил малыша в больнице после несчастного случая.