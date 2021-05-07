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Вишенка на торте – панды над кроватью: сеть насмешили фото квартиры "харьковского барона"

Вишенка на торте – панды над кроватью: сеть насмешили фото квартиры "харьковского барона"
04:37 Сегодня Телеграф

В Харькове, на Северной Салтовке, продается квартира, которая внешне по стилю похожа на "Пшонка-стайл".

Соответствующие фото опубликованы в  Telegram-канале "Харьков 1654".

"На Северной Салтовке за 1 млн 300 тыс грн продаётся ещё одна 3к квартира барона", - говорится в подписи к снимкам.

Внешне квартира напоминает настоящий дворец с гобеленами и душевой кабиной в цветах. "Роскошью" "прёт" от каждого квадратного метра этой квартиры. Внешне общая картинка апартаментов выглядит безвкусно. В жилом пространстве явно не хватает воздуха и более-менее свободного места.

"Особенно хороши низкие потолки в этом РОКОКО", "Цыганский классицизм", "Софа, красные стены, дешевый унитаз и дешевая дверь мдф, при старом телеке и вишенка на торте "Панды над кроватью". Треш", "Мебель в ванной дешманская. Все дёшево и наляписто", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцы смеялись над интерьером в квартире в Святошинском районе Киева.

Также украинцев рассмешил VIP-вагон "Укрзализныци". В сети предположили, что его мог придумать только бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 268

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Харьков, Квартиры, Северная Салтовка.
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