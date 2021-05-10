После провокаций российских военных в порт Одессы зашел фрегат США (фото)

В Одессу прибыл фрегат береговой охраны США USCGC Hamilton после учений в Черном море с украинскими колегами.
Об этом 10 мая сообщили в Твиттере ВМС США.
Около 8:30 судно уже пришвартовалось на Морском вокзале на 15 причале.
Американский фрегат вошел в воды Черного моря 27 апреля. С этого времени он провел обучение с фрегатом Турции "Явуз" и катерами Грузии "Айленд".
HAPPENING NOW: @USCG Cutter Hamilton pulls into #Odesa #Ukraine for a scheduled port visit after completing interoperability exercise with @UA_NAVY & @DefenceU!! #StrongerTogether pic.twitter.com/GJOYvunsiy
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) May 10, 2021
Напомним, как 8 мая судно "Hamilton" приняло участие в совместных учениях Украины и США, которые проводили в 100 милях от Одессы в украинских водах Черного моря. В это время корабли береговой охраны РФ пытались всячески препятствовали обучению.
Ранее, 27 апреля в Черное море вслед за фрегатом "Hamilton" был направлен ракетный крейсер РФ под названием "Москва".