После провокаций российских военных в порт Одессы зашел фрегат США (фото)

В Одессу прибыл фрегат береговой охраны США USCGC Hamilton после учений в Черном море с украинскими колегами.

Об этом 10 мая сообщили в Твиттере ВМС США.

Около 8:30 судно уже пришвартовалось на Морском вокзале на 15 причале.

Американский фрегат вошел в воды Черного моря 27 апреля. С этого времени он провел обучение с фрегатом Турции "Явуз" и катерами Грузии "Айленд".

HAPPENING NOW: @USCG Cutter Hamilton pulls into #Odesa #Ukraine for a scheduled port visit after completing interoperability exercise with @UA_NAVY & @DefenceU!! #StrongerTogether pic.twitter.com/GJOYvunsiy

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) May 10, 2021