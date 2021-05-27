Школьница с ножом отомстила мужчине, который бил ее маму

В Костополе Ровенской области 9-летняя девочка, ученица третьего класса, заступилась за мать и ударила ножом сожителя.

Об этом сообщает в четверг, 27 мая, местное интернет-издание "Rivne online".

Согласно заметке, между гражданскими супругами произошел конфликт в ходе которого, 35-летний мужчина толкал и пытался ударить свою 36-летнюю сожительницу. Из-за этогодевочка взяла нож и ударила в область грудной клетки мужчину.

В полиции рассказали, что каких-либо мер предпринимать по этому поводу не будут.

"Сожитель бил мать, девочка нанесла ему ножевое ранение, но она не является субъектом преступления и даже принудительные меры воспитательного характера к ней применяться не будут. Уголовное производство в текущем месяце будет закрыто за отсутствием состава преступления", - прокомментировал инцидент заместитель начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области Александр Панасюк.

Как сообщалось, ранее в Костополе маленький мальчик наелся бабушкиных таблеток, после чего его в реанимацию забрала "скорая".

А в Киеве владелец собаки порезал ножом двух человек из-за своего пса.