В Днепре ливнем "смыло" часть набережной в реку (видео)

В Днепре из-за непогоды, обрушившейся на город в среду, 9 июня, часть набережной ушло в реку.

Соответствующее видео "погрома" опубликовано в Telegram-канале "Ху**ый Днепр".

На кадрах видно, как часть набережной ушла в реку, даже "не попрощавшись".

В сети тут же стали комментировать видео, отметив рекордную сумму, взятую на ремонт из карманов налогоплательщиков.

"Стремительно идем в дно", "Сколько денег налогоплательщиков в п**ду просто", Бьем рекорды ху**ости, господа", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", Харьков заливают ливни второй день подряд. Но непогода не помешала коммунальщикам в Харькове класть асфальт, причем прямо в воду, уровень которой в некоторых местах достигал щиколотки. А в Киеве, на Дарнице, 8 июня разбушевался настоящий ураган с дождем, штормом и градом.