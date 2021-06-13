На Луганщине молния убила двух человек

В Луганской области двое мужчин погибли от удара молнии. Трагедия произошла в Северодонецком районе в лесополосе села Замуловка.

Об этом сообщает Телеграм-канал Северодонецк со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

При этом обстоятельства, во время которых они умерли не установлены.

Стоит отметить, что в этом году это не первый случай гибели от удара молнии.

Как писал "Телеграф", 8 июня на Харьковщине в Барвенковском районе пенсионера в огороде убило молнией. 29 мая на Житомирщине в селе Заричаны во время грозы в мужчину попала молния, но он остался жив. А 22 апреля в Ровенской области удар молнии поразил сразу двух человек.

Спасатели призывают украинцев быть осторожными во время непогоды и напоминают главные правила о том, как себя стоит вести, чтобы избежать поражения молнией. Более подробные рекомендации читайте в материале "Телеграфа": "Как уберечься от молнии: инфографика с простыми советами, которые могут спасти жизнь".