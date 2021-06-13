На море можно не ехать: Запорожье уходит под воду после мощного ливня (видео)

Украину всю неделю заливает дождями и ливнями и теперь, похоже, пришла очередь Запорожья.

Как сообщают местные инстаграм-сообщества, внезапно обрушившаяся непогода превратила дороги в реки, что сильно затруднило движение транспорта.

"Зачем ехать на море, море приехало к нам", - говорится в подписи к видео, обнародованном zaborzp.

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Исходя из комментариев пользователей, дожди прошли не по всему городу. Однако там где они были, на улицу лучше не выходить.

Как сообщалось ранее, накануне дождями залило Одессу, а на фоне потопа на Транспортной взорвалась подстанция.

До этого дожди с градом обрушились на Днепр и расположенное рядом Каменское.

Также два дня подряд градом засыпало Харьков.

Киев непогода стороной тоже не обошла.