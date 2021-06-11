Град, потоп и гидроудары в подарок: непогода добралась и до Днепра с пригородом (видео)

Украину продолжает заливать дождями, и согласно прогнозам синоптиков, подобная погода будет сохраняться до конца недели. Вместе с тем, к числу пострадавших от обильных осадков областей присоединилась Днепропетровская.

В самом Днепре из-за ливней уже успела "уплыть" набережная, но даже после такой выходки погода щадить город не собирается.

Как сообщают местный телеграм-канал "Днепр оперативный", теперь город засыпало градом, "размером с десятикопеечную монету".

"Значит так: лето переносится на зиму, а зима на лето", - написали там.





Кроме того, досталось и находящемуся рядом Каменскому.

Как сообщалось ранее, в Харькове дождями смыло дорогу.

Тем временем в Мелитополе, из-за дождей обвалился бетонный забор, которым едва не убило женщину.

А под Мариуполем смерч повредил машину.