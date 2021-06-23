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Плюс одна фобия в копилку: харьковчанин застрял в туалете ТЦ из-за сломанной ручки (видео)

Плюс одна фобия в копилку: харьковчанин застрял в туалете ТЦ из-за сломанной ручки (видео)
02:26 Сегодня Телеграф

В Харькове в ТЦ Никольском парень застрял в туалете из-за сломавшейся ручки.

Об этом 21 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Харьков Life".

Парень позвонил друзьям, и в итоге ему удалось вызвать охрану, которая тоже не смогла открыть ручку туалета.

Однако, уже через 30 минут сломанную ручку сумели открыть самостоятельно. 

Сообщается, что покинуть уборную другим путем не представлялось возможным, поскольку расстояние между кабинкой и потолком 10-15 см.

Видео, снятое очевидцем:

В сети данное видео не оставили без внимания.

"Кароч, проще новый построить, чем этот довести до ума", — написал пользователь под ником Ne Vagno.

"новый бестеллер "замкнутый в кабинке"", — пошутил пользователь под ником dragon.

скрин

"Ибо некуй закрываться Рукой держи)", — написал пользователь Александр.

скриншот

"Оце по**ав", — пошутил пользователь Владимир.

комент

"Вынести дверь ногой не судьба после прихода охраны?????", — отметил пользователь Сергей.

коментарий

Напомним, что 13 июня 17-летний парень в Харькове, выпал из кабинки городского фуникулера и угодил под колеса автомобиля. 22 июня пострадавший пришел в себя.

В городе Теребовля Тернопольской области в ночь на 19 июня молодой супруг  убил свою молодую супругу, а потом покончил с собой. У пары осталась трехлетняя дочь.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Харьков, Туалет.
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