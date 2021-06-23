Виновата Россия: синоптики удивили заявлением о пылевых бурях и мгле в Киеве

Появление мглы, которая стала причиной плохой видимости в Киеве и области, в частности, связано с пылевыми бурями, накрывшими российскую Калмыкию.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В условиях сухой и жаркой погоды и сильного ветра пыль и песок попадают в атмосферу на высоту 1-2 км и переносятся восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины", - уточнили в центре.

Синоптики прогнозируют, что подобная ситуация будет держаться ближайшие 2 суток, пока не изменится ветер и не пройдут дожди, как на территории юга России, так и в Украине.

"В ближайшие трое суток жаркая погода с температурой +30 ... 36 ° сохранится в Украине, кратковременные дожди улучшать качество воздуха лишь местами в южных и западных областях", - уточняют специалисты.

Как сообщал "Телеграф", синоптики ожидают, что сухая и жаркая погода будет преобладать в Украине до конца недели.