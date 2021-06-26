В Одессе прошел мегамарш вышиванок (видео)

В Одессе состоялся Мегамарш приуроченный ко Дню вышиванки, Дню Конституции, Дню Независимости и Дню флага крымских татар.

Как сообщает местное издание 048, марш начался в 10:00 с автопробега представителей крымскотатарского народа.

Колонна автомобилей проехала с Итальянского бульвара и направилась к "Пассажу", где встретилась с участниками марша.

В 13:00 участники марша начали шествие от "Пассажа" до Приморского бульвара.

Отмечается, что вышедшие на марш люди соблюдали противоэпидемические требования, выдерживали социальную дистанцию и носили средства индивидуальной защиты.

Также указано, что на Думской площади выступят танцевальные и музыкальные коллективы.

Видеозаписями с акции поделились местные телеграм-каналы.

Как известно, День вышиванки в Украине отмечается в третий четверг мая и в этом году он прошел 20 числа.

День Конституции будут праздновать 28 июня, ранее "Телеграф" писал, как его будут отмечать в этом году.

День Независимости состоится 24 августа, кстати, на его празднование в этом году будет выделена рекордная сумма.

День национального флага крымскотатарского народа отмечается 26 июня.