В Одессе прошел мегамарш вышиванок (видео)

В Одессе состоялся Мегамарш приуроченный ко Дню вышиванки, Дню Конституции, Дню Независимости и Дню флага крымских татар.
Как сообщает местное издание 048, марш начался в 10:00 с автопробега представителей крымскотатарского народа.
Колонна автомобилей проехала с Итальянского бульвара и направилась к "Пассажу", где встретилась с участниками марша.
В 13:00 участники марша начали шествие от "Пассажа" до Приморского бульвара.
Отмечается, что вышедшие на марш люди соблюдали противоэпидемические требования, выдерживали социальную дистанцию и носили средства индивидуальной защиты.
Также указано, что на Думской площади выступят танцевальные и музыкальные коллективы.
Видеозаписями с акции поделились местные телеграм-каналы.
Как известно, День вышиванки в Украине отмечается в третий четверг мая и в этом году он прошел 20 числа.
День Конституции будут праздновать 28 июня, ранее "Телеграф" писал, как его будут отмечать в этом году.
День Независимости состоится 24 августа, кстати, на его празднование в этом году будет выделена рекордная сумма.
День национального флага крымскотатарского народа отмечается 26 июня.