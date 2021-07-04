Реки вышли из берегов, людей эвакуируют: Крым опять тонет из-за дождей (видео)

Украину после непродолжительного периода аномальной жары вновь заливает дождями. Сильные осадки вновь выпали на территорию оккупированного Крыма из-за чего "поплыл" Бахчисарайский район.

Кадрами из затронутых непогодой поселков поделился телеграм-канал 360tv.

"История снова повторяется: Крым тонет. На полуострове ливни, объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потоки воды были замечены и на улицах, пострадавшей от предыдущего наводнения, Ялты. Впрочем, по заверению местных "властей" там ситуация остается под контролем.

А вот в Бахчисарайском районе проводится эвакуация жителей. Там из-за осадков сошли селевые потоки, а три реки вышли из берегов.

Речь идет о Бельбеке и Коккозке в Бахчисарайском районе и Баге в Байдарской долине.

Как сообщалось ранее, во время предыдущего наводнения в конце июня затопило Белогорский и Джанкойский районы. А в Ялте из-за селевого потока на улицы вынесло тонны камней.