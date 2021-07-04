Скачать
Воскресенье, 04.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной
Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Скандального "слугу народа" Брагара подозревают в вождении под наркотиками (фото, видео)
Скандального "слугу народа" Брагара подозревают в вождении под наркотиками (фото, видео)
Буллинг во время съемок: актриса "Гарри Поттера" бросила кино из-за нападок за лишний вес(фото)
Буллинг во время съемок: актриса "Гарри Поттера" бросила кино из-за нападок за лишний вес(фото)

Реки вышли из берегов, людей эвакуируют: Крым опять тонет из-за дождей (видео)

Реки вышли из берегов, людей эвакуируют: Крым опять тонет из-за дождей (видео)
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф

Украину после непродолжительного периода аномальной жары вновь заливает дождями. Сильные осадки вновь выпали на территорию оккупированного Крыма из-за чего "поплыл" Бахчисарайский район. 

Кадрами из затронутых непогодой поселков поделился телеграм-канал 360tv. 

"История снова повторяется: Крым тонет. На полуострове ливни, объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что потоки воды были замечены и на улицах, пострадавшей от предыдущего наводнения, Ялты. Впрочем, по заверению местных "властей" там ситуация остается под контролем. 

А вот в Бахчисарайском районе проводится эвакуация жителей. Там из-за осадков сошли селевые потоки, а три реки вышли из берегов.

Речь идет о Бельбеке и Коккозке в Бахчисарайском районе и Баге в Байдарской долине.

Как сообщалось ранее, во время предыдущего наводнения в конце июня затопило Белогорский и Джанкойский районы. А в Ялте из-за селевого потока на улицы вынесло тонны камней

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,188

Все по теме:

Наводнение, Крым, Дожди, Стихийное бедствие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Массовая драка произошла на Почтовой площади в Киеве (видео)
02 Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан
03 Россияне устроили "маневры" в Черном море во время военных учений Sea Breeze
04 Усталость, жар, боль и смерть: 13-летний мальчик умер после второй дозы вакцины Pfizer
05 Украина - Англия: Кейн довел счет до разгромного (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Последние действия и заявления Москвы призваны отвлечь россиян от внутренних проблем, считает политолог
Последние действия и заявления Москвы призваны отвлечь россиян от внутренних проблем, считает политолог
Турция строит корвет для МВС Украины: подробности
Турция строит корвет для МВС Украины: подробности
Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон
Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон
Ставшая мамой Диана Пожарская впервые показала &quot;беременное&quot; фото: &quot;Лучшее приключение в жизни&quot;
Ставшая мамой Диана Пожарская впервые показала "беременное" фото: "Лучшее приключение в жизни"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь