Скачать
Четверг, 08.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В "Слуге народа" не оставляют надежд "сбить" Кличко: назван еще один кандидат в главы КГГА
В "Слуге народа" не оставляют надежд "сбить" Кличко: назван еще один кандидат в главы КГГА
Цены на квартиры в Украине резко пойдут вверх: в чем причина
Цены на квартиры в Украине резко пойдут вверх: в чем причина
В полиции рассказали,какой срок грозит стрелку, ранившему копа в Киеве
В полиции рассказали,какой срок грозит стрелку, ранившему копа в Киеве
С детьми под палящим солнцем: в центре Киева сразу четыре митинга, не обошлось без потасовок (эксклюзивные фото)
С детьми под палящим солнцем: в центре Киева сразу четыре митинга, не обошлось без потасовок (эксклюзивные фото)

Во Львовской области 17 взрослых и юных участников банкетов госпитализированы с пищевым отравлением

Во Львовской области 17 взрослых и юных участников банкетов госпитализированы с пищевым отравлением
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Летом количество пищевых отравлений значительно возрастает. И тому есть несколько причин: появляется много овощей и фруктов (которые не всегда употребляют свежими и чистыми), от высоких температур портятся продукты, вносят свою грязную "лепту" мухи, к работе в заведениях общественного питания привлекается больше людей, в том числе и случайных, да и необходимость по-быстрому обслужить возросшее количество гостей порой мешает придерживаться всех кухонных правил.

В начале июля с кишечной инфекцией в больницы слегли посетители кафе-бара "На Майдане" на Винничине, 7 июля в частной усадьбе в Надворнянском районе области неудачно отведали блюд 13 человек.

Также плохо себя почувствовала группа людей и на Львовщине.

"В инфекционную больницу госпитализированы 17 человек, в том числе, шесть детей, из числа участников банкетов, которые состоялись 4 июля в ресторане "Панський книш" в пгт. Куликов Львовского района", – сообщило региональное управление Госпродпотребслужбы 7 июля.

Все пациенты, обратившиеся в медучреждения 5-го и 6-го июля, жаловались на повышенную температуру, боль в животе, рвоту и диарею. Им поставлен диагноз "Острая кишечная инфекция. Пищевая токсикоинфекция". Медики оценивают состояние потерпевших как удовлетворительное.

Как выяснилось, 4 июля все эти люди питались в ресторане "Панський книш", но в разных компаниях.

Ресторан

(Банкетный зал "Панський книш")

При этом пищевое отравление получили и дети возрастом от 3-х до 17-ти лет. Одни пациенты находятся на лечении в городской инфекционной больнице, другие – в областной инфекционке.

Сотрудники Госпродпотребслужбы и областного управления центра по контролю и профилактике заболеваний проводят расследование, чтобы обнаружить причины вспышки. В ресторане отобрали пробы для проверки. Сам заведение пока закрыто.

Как сообщалось, в середине июня в Харьковском ресторане японской кухни "Якитория" произошло массовое отравление людей. Спустя несколько дней после ЧП число пострадавших возросло до 57 человек

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 161

Все по теме:

Львовская область, Отравление, Ресторан, Куликов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенальти в ворота Дании породило массу мемов: подборка лучших
02 Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией
03 Четверых ликвидировали при задержании: полиция нашла наемников, убивших президента Гаити с женой
04 Пенальти на Стерлинге: мнения людей
05 На Украину надвигается мощная магнитная буря: что делать, чтобы ее пережить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп ОПЗЖ уснул на заседании по делу Медведчука (эксклюзивные фото)
Нардеп ОПЗЖ уснул на заседании по делу Медведчука (эксклюзивные фото)
На Львовщине 20-летний парень распотрошил кладбище: пострадали 60 памятников и крестов (фото)
На Львовщине 20-летний парень распотрошил кладбище: пострадали 60 памятников и крестов (фото)
Верещук пообещала &quot;дать в зубы&quot; Шуфричу (видео)
Верещук пообещала "дать в зубы" Шуфричу (видео)
Медведчук спрятал свою роскошную яхту от санкций
Медведчук спрятал свою роскошную яхту от санкций
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь