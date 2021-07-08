Во Львовской области 17 взрослых и юных участников банкетов госпитализированы с пищевым отравлением

Летом количество пищевых отравлений значительно возрастает. И тому есть несколько причин: появляется много овощей и фруктов (которые не всегда употребляют свежими и чистыми), от высоких температур портятся продукты, вносят свою грязную "лепту" мухи, к работе в заведениях общественного питания привлекается больше людей, в том числе и случайных, да и необходимость по-быстрому обслужить возросшее количество гостей порой мешает придерживаться всех кухонных правил.

В начале июля с кишечной инфекцией в больницы слегли посетители кафе-бара "На Майдане" на Винничине, 7 июля в частной усадьбе в Надворнянском районе области неудачно отведали блюд 13 человек.

Также плохо себя почувствовала группа людей и на Львовщине.

"В инфекционную больницу госпитализированы 17 человек, в том числе, шесть детей, из числа участников банкетов, которые состоялись 4 июля в ресторане "Панський книш" в пгт. Куликов Львовского района", – сообщило региональное управление Госпродпотребслужбы 7 июля.

Все пациенты, обратившиеся в медучреждения 5-го и 6-го июля, жаловались на повышенную температуру, боль в животе, рвоту и диарею. Им поставлен диагноз "Острая кишечная инфекция. Пищевая токсикоинфекция". Медики оценивают состояние потерпевших как удовлетворительное.

Как выяснилось, 4 июля все эти люди питались в ресторане "Панський книш", но в разных компаниях.

(Банкетный зал "Панський книш")

При этом пищевое отравление получили и дети возрастом от 3-х до 17-ти лет. Одни пациенты находятся на лечении в городской инфекционной больнице, другие – в областной инфекционке.

Сотрудники Госпродпотребслужбы и областного управления центра по контролю и профилактике заболеваний проводят расследование, чтобы обнаружить причины вспышки. В ресторане отобрали пробы для проверки. Сам заведение пока закрыто.

Как сообщалось, в середине июня в Харьковском ресторане японской кухни "Якитория" произошло массовое отравление людей. Спустя несколько дней после ЧП число пострадавших возросло до 57 человек.