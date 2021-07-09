Уголовного авторитета-фальшивомонетчика из России задержала СБУ в Одесской области (видео)

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег. Фальшивые банкноты нельзя было идентифицировать как подделку даже устройством для проверки денег.

Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Организатором преступной схемы оказался гражданин РФ, который уже находится в санкционных списках СНБО и является "криминальным авторитетом".

Также в группировке состояли другие граждане РФ и Украины. Фальшивые деньги они получали из-за границы и продавали их в Украине.

Сотрудники СБУ задержали организатора схемы и одного из его подельников.

Также были проведены обыски за местами жительства, регистрации и в личных автомобилях преступников.