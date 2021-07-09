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Уголовного авторитета-фальшивомонетчика из России задержала СБУ в Одесской области (видео)

Уголовного авторитета-фальшивомонетчика из России задержала СБУ в Одесской области (видео)
02:48 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег. Фальшивые банкноты нельзя было идентифицировать как подделку даже устройством для проверки денег.

Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Организатором преступной схемы оказался гражданин РФ, который уже находится в санкционных списках СНБО и является "криминальным авторитетом".

Задержание криминального авторитета

Также в группировке состояли другие граждане РФ и Украины. Фальшивые деньги они получали из-за границы и продавали их в Украине.

Сотрудники СБУ задержали организатора схемы и одного из его подельников.

Также были проведены обыски за местами жительства, регистрации и в личных автомобилях преступников.

Сейчас обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежного залога.

Меры принимались совместно с СУ ГУ ЧП в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 14 мая после заседания СНБО были введены санкции против сотен "воров в законе".  

Кроме того, 15 апреля также состоялось очередное заседание СНБО, на котором говорили о персональных санкциях против новых топ-контрабандистов. В этот список вошли 12 физических и юридических лиц, причем у некоторых даже всплыло в наличии тройное гражданство.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

СНБО, Деньги, Аферисты, Фальшивые банкноты, Воры в законе.
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